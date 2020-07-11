القدس - بواسطة محمد عز العرب - عرب ٤٨ و أ. ب.
تدخلت وزارة التعليم التايلانديّة، أمس الجمعة، لمنع المدارس الحكومية من قص شعر رؤوس الطلبة، التي ترى أنه طويل أو غير مرتب.
وأكدت الوزارة أنه من حق المدارس معاقبة منتهكي قواعد الشعر الطويل المتحررة الجديدة، لكن فقط من خلال إجراءات راسخة لا تتضمن قص الشعر، وفق ما ذكر مسؤول بالوزارة يوم أمس الجمعة.
ومن بين العقوبات المقبولة التحذير وفترات سماح وتقليص المزايا، وفق المسؤول الذي اشترط تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة.
وفي أيار/ مايو، أصدرت الوزارة تعليمات معدلة حول شَعر الطلبة، فخففت قواعدًا وضعت منذ عقود، منها ألّا يسمح للطلبة الذكور بسوى قص شعورهم على النمط العسكري وألّا تطول غُرة الفتيات الى ما دون آذانهن.
ويذكر أن القواعد الجديدة لا تسمح بأي قصة شعر. إذ بات يسمح للطلبة الذكور فقط بإطالة الشعر من الوراء وجانبي الرأس إلا أن طوله يجب ان يتوقف عند قاعدة العنق. في حين يسمح للفتيات بإطالة شعرهن إذا كانت معتنى بها، على ألا يكون مصبوغا أو مجعدا اصطناعيا.
وتجدر الملاحظة أن تعديل القواعد، الذي جاء نتيجة حملات مطولة من الطلبة للسماح لهم بالتعبير عن شخصياتهم، يعد استثناء صغيرا في نظام المدارس الصارم بالبلاد، حيث لا يزال الطلبة يرتدون زيا موحدا. ولا تنطبق نفس القواعد على الطلبة الجامعيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم التايلانديّة تصدر توجيهات لطلابها حول قصّات شعرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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