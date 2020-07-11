ماذا قال خبير تحكيمي عن ضربة جزاء ريال مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية بأن خبير تحكيمي علق على ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح ريال مدريد في مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن أحداث الجولة 35 من الليغا.
وذكر الخبير التحكيمي بصحيفة "ماركا" الإسبانية، خوان أندوخار أوليفر، أن قرار الحكم كان صحيحا.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، وذلك بعد عرقلة فيرلاند ميندي من قبل مدافع نادي ألافيس، نافارو.
وقال أوليفر "عمل ساذج للغاية قام به خواكيم نافارو، حيث قام بعرقلة فيرلاند ميندي بشكل واضح".
وأضاف "الشك الوحيد يمكن أن يكون إذا كانت داخل المنطقة أم لا، لكن الإعادة أوضحت أن إعاقة ميندي من داخل منطقة الجزاء".
وواصل ريال مدريد، سلسلة انتصاراته، بالفوز 2-0 على ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الجمعة.
وسجل هدفا ريال مدريد، كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة (11)، وماركو أسينسيو في الدقيقة (51).
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