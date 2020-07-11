الاحتلال يعتقل 8 مقدسيين للاشتباه بإطلاق نار احتفالا بالثانوية العامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، 8 شبان مقدسيين إثر إطلاق نيران ومفرقعات مع صدور نتائج التوجيهي.

وأثار إطلاق النار والمفرقعات قلقا عن الإسرائيليين، ما استدعى بيانا من الشرطة الإسرائيلية لطمأنتهم.

وصباح اليوم، السبت، أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة، التي عُقِدَت هذا العام في ظلّ تحديات استثنائية بسبب تفشّي جائحة كورونا.

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وأوضح عورتناني أن النجاح المشهود في عقد الامتحان بشكل متزامن في القدس العاصمة، وفي المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا في الخارج، قد شكل تعبيرًا آخر عن اقتدار نظامنا التعليمي ومَنعَتِه، وعن انتماء أسرة امتحان الثانوية العامة التي بذلت جهدًا متواصلًا رغم كلّ التحديات؛ من أجل أن يتمكّن طلبتنا الأحبّاء من الحصول على نتائجهم في الموعد المرسوم دونما تأخير.

وأضاف عوتناني "لقد انفردت هذه الدورة من امتحان الثانوية العامة بعلامة فارقة، تمثّلت في تشكيل الحكومة للجنة وزارية خاصّة من أجل أن توفّر لأكثر من مئة ألف من الطلبة وطواقم الامتحان الدعم والإسناد، خاصة فيما يرتبط بحالة الطوارئ، وبمتطلبات الصحة والسلامة والوقاية عبر محطات الامتحان جميعها، سواء في مراكز الامتحان، وقاعاته، أو في مراكز التصحيح، وغيرها".

وأشار إلى أن تنظيم الامتحان في القدس "شَكّلَ قصّة نجاح استثنائية في ظلّ التعقيدات والقيود الإضافية المرتبطة بإجراءات الاحتلال، فقام المجتمع المقدسي بكلّ مكوّناته بجهد مشهود في دعم طواقم مديرية التربية والتعليم وإسنادها على مختلِف الأصعدة".