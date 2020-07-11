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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يشكر ولي عهد أبوظبي على مساعدات دولة الإمارات لبلاده في مواجهة كوورنا والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، تناولا خلاله جوانب علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس البرازيلي التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته والحد من آثاره ، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في هذا الشأن.
وأعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره للإمدادات الطبية والأجهزة التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لدعم جهودها وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الطبي في مواجهة فيروس " كورونا "، مثمنا مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنسانية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتضامن الدوليين خاصة في أوقات المحن والأزمات لمواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها دول العالم كافة.
وكانت دولة الإمارات قدمت منذ بداية "أزمة كورونا" العالمية أكثر من 1046 طنا من الإمدادات إلى أكثر من 70 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي في تلك البلدان في أنحاء متفرقة من مناطق العالم.
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