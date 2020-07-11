انطلاق الانتخابات التمهيدية لمعسكر الديمقراطيين في هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

تجرى اليوم السبت، الانتخابات التمهيدية لمعسكر الديمقراطيين على مستوى المجالس، حيث سيختار الناخبون المسجلون أقوى المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية الرسمية في هونج كونج في سبتمبر.

وأثيرت الشكوك بشأن الانتخابات التي ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتم تنظيمها بواسطة مجموعة السلطة من أجل الديمقراطية، أمس الجمعة بعد أن داهمت الشرطة مقر منظم مشارك مسؤول عن الاقتراع، وهو معهد أبحاث الرأي العام، وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها لا تزال تحقق في القضية.

ويهدف "المعسكر الديموقراطي 35+ الانتخابات الأولية" إلى الحصول على أغلبية 35 مقعدا أو أكثر (أكثر من النصف) في انتخابات المجلس التشريعي في أيلول/ سبتمبر، وهي خطوة ستمنحهم المزيد من السلطة للاعتراض على التشريعات المؤيدة للمؤسسة الحاكمة.

وقد توجه ثلاثة ملايين شخص إلى مراكز الاقتراع في 24 نوفمبر لانتخابات المجالس المحلية في هونج كونج عام 2019، والتي أسفرت عن فوز ساحق للمعسكر المؤيد للديمقراطية، الذين سيطروا على 17 من أصل 18 مجلس محلي.

.

ووضع قانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين في 30 يونيو والذي يستهدف التصدي للنزعة الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، المكاسب التي حققها حزب المعارضة والناخبون بصعوبة باستخدام حقهم في التصويت تحت دائرة الضوء، حيث تواجه هونج كونج حالة من عدم اليقين بشأن ما الذي يشكل بالضبط انتهاكا للقانون.