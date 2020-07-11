"الطيران المدني" الكويتية: 625 عالقًا مصريًا يغادرون للقاهرة وسوهاج عبر 4 رحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 625 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 480 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.

وأضافت، أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة "العربية - مصر"، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية - مصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، أمس الجمعة، مغادرة 1420 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية والأقصر؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.