اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تبدأ المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وتتم إجراءات انتخاب أعضاء المجلس على المقاعد الفردية والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

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الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

لمعرفة الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقائمة طالع اللينكين التاليين:

انتخابات مجلس الشيوخ.. كيفية تقديم طلبات الترشح بنظام القوائم؟

انتخابات مجلس الشيوخ.. شروط ومستندات الترشح وكيفية التقديم لـ"الفردي"