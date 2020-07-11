من إسكندرية إلى كفر الشيخ.. شواطئ مصيف بلطيم تبتلع المواطنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت شواطئ مصيف بلطيم في كفر الشيخ، في الفترة الأخيرة، وخاصة منذ قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق المصيف، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، إلى منبع يبتلع المواطنين والشباب، أثناء الأستحمام في مياه البحر المتوسط.

جاء ذلك بعد غرق 4 شباب بشواطئ مصيف بلطيم المختلفة، أخرهم غرق طالب جامعي، أمس الجمعة، يقيم بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض، إثر استحمامه في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل، ولم يجرى العثور على جثته لغاية الوقت الحالي، فيما جرى إنقاذ العديد من المواطنين والشباب من الغرق بمعرفة الصيادين خلال أيام ماضية.

أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى رصد غرق 4 شباب بمصيف بلطيم، خلال 20 يومًا بشواطئ مصيف بلطيم، بسبب دخول المواطنين والشباب خلسه للمصيف، على الرغم من غلق أبواب مصيف بلطيم، وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الطالب الجامعي، الذي لقى مصرعه غرقًا أمس الجمعة، كان رفقة آخرين يستحمون في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل في الساعة الخامسة من فجر أمس، وذلك الموعد خطرًا على من يستحم في مياه البحر، فيما جرى توجيه المواطنين أكثر من مرة بغلق المصيف بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا، ولكن دون جدوى.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أعلنت أمس الجمعة، مصرع 11 شخصًا غرقًا بشاطئ النخيل، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية.