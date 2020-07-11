حالة الطقس: أسبوع حار جدًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نهارًا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات، ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال في الجبال العالية وتبقى دافئة نسبيًا في المناطق المنخفضة. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا.
ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتكون الأجواء حارة نهارًا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات، ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خصوصًا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا.
والإثنين كذلك، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نهارًا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات، ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خصوصًا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا.
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