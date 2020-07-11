شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أستراليا تتجه إلى «الأسوأ» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى صباح السبت محذرة من ارتفاع الإصابات في الفترة المقبلة وذلك بعد إعلانها العزل العام لمدة ستة أسابيع.

وفرضت الولاية العزل العام في عاصمتها ملبورن قبل أيام وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس نتيجة انتقال العدوى محليا.

وقال دانيال اندروز رئيس وزراء فيكتوريا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن...سنرى المزيد والمزيد من الإصابات الجديدة. سيستمر هذا معنا لشهور وشهور".

وقال بريت سوتون كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا خلال المؤتمر الصحفي إن السلطات رصدت مئة بؤرة عدوى منفصلة.