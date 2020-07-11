شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أستراليا تتجه إلى «الأسوأ» والان نبدء بالتفاصيل
سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى صباح السبت محذرة من ارتفاع الإصابات في الفترة المقبلة وذلك بعد إعلانها العزل العام لمدة ستة أسابيع.
وفرضت الولاية العزل العام في عاصمتها ملبورن قبل أيام وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس نتيجة انتقال العدوى محليا.
وقال دانيال اندروز رئيس وزراء فيكتوريا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن...سنرى المزيد والمزيد من الإصابات الجديدة. سيستمر هذا معنا لشهور وشهور".
وقال بريت سوتون كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا خلال المؤتمر الصحفي إن السلطات رصدت مئة بؤرة عدوى منفصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا أستراليا تتجه إلى «الأسوأ» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.