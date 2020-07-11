حاكم تكساس محذرا من كورونا: الأمور ستصبح أسوأ

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/11 08:02 ص بتوقيت أبوظبي
قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت إن "الأمور ستصبح أسوأ" في الولاية حيث تم نقل أكثر من 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
واستمر أسوأ أسبوع تمر به تكساس بسبب الوباء حيث توفي 95 شخصا يوم الجمعة.
وفي مقاطعة ستار على حدود تكساس مع المكسيك، قال القاضي ايلوي فيرا إن مجتمعه الريفي يحاول الحصول على مقطورة مبردة لأن دار الجنازات المحلية لا تستطيع التعامل مع أكثر من جثتين يوميا.
وطلب ممثلو تكساس في الكونجرس من إدارة ترامب إقامة مستشفى ميداني في وادي ريو جراندي. وحذروا في خطاب أرسلوه يوم الجمعة إلى وزير الخدمات الصحية والإنسانية أليكس عازار من إنه "لا يوجد دليل على أن حصيلة الإصابات ستستقر قريبا".
لليوم الثالث
كما أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.
وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن .
وازداد الانقسام بين الأمريكيين بشأن عدة قضايا مرتبطة بالوباء منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة بأن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أمريكي.
وكان الرقم القياسي السابق أعلن الخميس بعد تسجيل 62304 حالات إصابة. وأوضح إحصاء رويترز أن متوسط الزيادة في يونيو/ حزيران كان 28 ألف إصابة يوميا.
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