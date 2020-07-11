شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة. فيما يبقى عدد حالات الوفاة بكورونا في كوريا الجنوبية دون تغيير عند 288 حالة. جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.