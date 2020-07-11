شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب نحو 70 ألف شخص في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن.

وازداد الانقسام بين الأمريكيين بشأن عدة قضايا مرتبطة بالوباء منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة بأن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 133 ألف أمريكي.