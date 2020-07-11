​الأحد.. رئيس جامعة الأزهر يكشف إجراءات مواجهة كورونا عبر "سفراء أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في أول لقاء مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال برنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، تحت رعاية المنظمة، يوم الأحد المقبل.

ويستعرض المحرصاوي، الاستراتيجيات التي اتخذتها جامعة الأزهر في مواجهة جائحة كورونا، وأوضاع امتحانات الفرق النهائية وااحتياطات التي اتخذتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء تأدية الامتحانات، وفي المدن الجامعية، وخطة الجامعة للتحول الرقمي للمناهج الدراسية من العام الدراسي الجديد والتغييرات التي ستحدث بها، وكيفية القبول للطلبة الوافدين من العام الدراسي الجديد، وأوضاع مدينة البعوث الإسلامية أثناء الفترة الماضية.

ويعلن رئيس جامعة الأزهر، الإجراءات الخاصة بامتحانات الدراسات العليا، وكيفية التسجيل للرسائل العلمية والمناقشات، وتعيين المعيدين الجدد، والإعلان عن أوائل الخريجين، والضوابط الخاصة بعودة الأنشطة الطلابية، وكذلك سيقوم بالرد على كافة الإستفسارات الواردة أثناء اللقاء، ويحاوره في اللقاء أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر.

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جدير بالذكر أن اللقاء سيتم بثه عبر الموقع الإليكتروني للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وجريدة الرواق الإليكتروني، وصفحات التواصل الإجتماعي بالمنظمة، ومشروع سفراء الأزهر.

- رابط تلقي التساؤلات والاستفسارات عبر موقع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الإلكتروني:

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