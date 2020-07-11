شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الجمعة تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة. وسجلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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