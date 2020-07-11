«تحويل آيا صوفيا لمسجد» .. خيبة أمل أمريكية في «أردوغان»

أبدت الولايات المتحدة، الجمعة، "خيبة أملها" إزاء قرار تركيا تحويل المعلم البيزنظي آيا صوفيا إلى مسجد، وحضت السلطات على إتاحة زيارتها أمام الجميع على قدم المساواة بحسب سكاي نيوز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغاس: "خاب أملنا من قرار الحكومة التركية تغيير وضع آيا صوفيا".

وشددت على "تعهّد الحكومة التركية السماح للجميع بزيارة آيا صوفيا"، مضيفة "نحن نتطلّع إلى سماع خططها فيما يتعلّق بالإشراف المستمر على آيا صوفيا لضمان بقائها مفتوحة أمام الجميع من دون أي عوائق".

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وووفقا لسكاي نيوز ، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أسفه بشأن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح مبنى آيا صوفيا بإسطنبول للصلاة فيه باعتباره مسجدا بعد أن قضت محكمة عليا تركية ببطلان قرار تحويل هذا المبنى إلى متحف.

وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن "حكم مجلس الدولة التركي بإبطال أحد القرارات التاريخية لتركيا الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع هذا الأثر تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية مؤسفان".

وفي السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثفاقة (يونسكو) أنها تأسف بشدة لقرار تركيا تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، ولعدم إجراء حوار مسبق بشأن وضع الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

وعبرت مديرة المنظمة، أودري أزولاي، عن "الأسف الشديد لقرارات السلطات التركية، والتي اتخذت دون حوار مسبق، لتعديل وضع آيا صوفيا"، بحسب بيان للمنظمة.