بعد إفتتاحه من طرف “أخنوش”.. محكمة بني ملال تقضي بإفراغ حزب التجمع من مقره- التفاصيل

علم “اليوم 24″ أن المحكمة الابتدائية في بني ملال قضت، أول أمس الأربعاء، بفسخ عقد الكراء، وإفراغ مقر حزب التجمع الوطني للأحرار في بني ملال.

وقضت المحكمة، في 07 يوليوز الجاري، بفسخ عقد الكراء، الرابط بين الطرفين، والحكم تبعا بإفراغ المدعى عليه من الفيلا، الكائنة في حي داركم بلوك 2 رقم 9 بني ملال هو أو من يقوم مقامه، وتحميله الصائر.

وكان أصحاب المنزل قد تقدموا بدعوة بتاريخ 28 يناير الماضي، ضد المنسق الجهوي لحزب الحمامة، عبد الرحيم الشطبي بغرض فسخ عقد الكراء، وإفراغ المنزل.

وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد افتتح المقر الجديد للحزب، بشكل رسمي، 21 نونبر 2018، الذي خضع لإصلاحات كبيرة، لاستقبال أنشطة الحزب الجهوي، والمحلية.