شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكتشف وجود “فيروس كورونا” في عبوات “جمبري مجمد” من الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
قالت هيئة الجمارك الصينية إنها ستعلق الواردات من ثلاثة منتجين للروبيان (الجمبري) في الإكوادور بعد اكتشاف فيروس كورونا في شحنات في الآونة الأخيرة، بحسب “رويترز”.
وقال رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسة في الصين: “أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري (الروبيان) الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كوفيد- 19، على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية” (أي مصابة).
واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضا في اليوم نفسه عينات إيجابية لكوفيد – 19 على عبوتين من جمبري أبيض مجمد قادم من أمريكا الجنوبية تنتجه شركة إكوادورية.
ولفت “المسؤول الصيني” إلى أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ في العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).
فيما حذر المختصون من وجود خطر تلوث بـ”كوفيد – 19″ داخل حاويات ثلاث شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.
ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قبل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.
ووفقًا لـ”بلومبرغ”، فقد بدأت الصين في فحص الواردات من المواد الغذائية المجمدة والمبردة على خلفية مخاوف من أن سمك السلمون الملوث، كان السبب في موجة ثانية من تفشي الفيروس المميت مرة أخرى في بكين الشهر الماضي.
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