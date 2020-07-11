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موريتانيا تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا

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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 909 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء،ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.

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