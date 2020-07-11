شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5203 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر القيام بـ 909 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 85 حالة شفاء إلى 2111 شخصًا.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء،ليصبح عدد المتوفين 146 شخصًا.