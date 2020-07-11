شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: الدوحة تمول الإرهابيين لاحتلال أراضينا والان نبدء بالتفاصيل

هاجم عضو البرلمان الليبي سعيد أمغيب، النظام القطري لدعمه الإرهابيين في بلاده، مؤكدًا أن سياسة قطر الخبيثة تستخدم حكومة فايز السراج لاحتلال ليبيا، ومحاصرة بعض من الدول العربية عن طريق إرهابيي تركيا، مشددًا على أن سياسة قطر تزداد لؤمًا ووضاعة كل يوم. مطالبًا جامعة الدول العربية بسحب الاعتراف بحكومة السراج غير الشرعية.

ورأى أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا «الأربعاء» أكدت أهمية العودة إلى الحلول السلمية، لكن لم تكن هناك جدية لوقف العنجهية التركية وإلزام أنقرة بوقف إطلاق النار.

حصيلة جديدة

وقالت قناة العربية، أمس، إن طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية وصلت إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا وعلى متنها 156مرتزقًا سوريًا.

والخميس غادرت طائرة تركية تقل مرتزقة مدينة غازي عنتاب باتجاه ليبيا تحمل على متنها 120 عنصرًا مرتزقًا.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المرتزقة الذين يدفع بهم الرئيس التركي أردوغان للقتال في ليبيا إلى 470 قتيلًا بينهم 33 طفلًا دون الـ18 عامًا، إضافة إلى عدد من قادة الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

ووفقًا لبيان المرصد، مساء «الخميس»، فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية ارتفع إلى نحو 15800 من الجنسية السورية، كما تواصل تركيا جلب المزيد من «المرتزقة» إلى معسكراتها قبل الدفع بهم للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس، وأغلب مدن الغرب الليبي الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

منظومة روسية

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كشف موقع إيطالي استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، في وقت كشفت فيه صحيفة «صباح» المقربة من الحكومة التركية عن احتمال نشر منظومة صواريخ «إس 400» الروسية داخل ليبيا.

وقال موقع «أتيميل رادار» العسكري الإيطالي المتخصص في الرصد الجوي، إن طائرتي شحن تركيتين تحملان أسلحة وذخائر، قامتا بتفريغ حمولتهما في مطار معيتيقة «الأربعاء».

من جهته، كشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريحات ملتفزة «الخميس» عن أن تركيا قامت بإنزال معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطارات المنطقة الغربية من بينها «صواريخ سام 3» وهي متطورة للغاية، وتم تحديثها وإدخالها إلى ليبيا، كما تم إدخال مدرعات ودبابات.

مناورة مصرية

على الصعيد ذاته، نفذت مصر مناورة عسكرية غرب البلاد، فيما تستعد تركيا لتنفيذ مناورة بحرية قبالة سواحل ليبيا في غضون أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان الخميس إن وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة «حسم 2020» التي دامت لعدة أيام في الاتجاه الإستراتيجي الغربي.

وأشار إلى أن المرحلة الرئيسية للمناورة شملت تدريبات جوية على «تأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية».

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت أن القوات البحرية التركية أعلنت «الأربعاء» اعتزامها إجراء مناورات بحرية قبالة سواحل ليبية.