«ليبيا» .. عمرو أديب: الجيش التركي كان متخيل إن هو هيضرب الأول .. لكن هو اللي اتضرب

علق الإعلامي عمرو أديب، على المناورة الأخيرة للقوات المسلحة حسم 2020، قائلا :" الجيش المصري بيتدرب تدريبات عالية للتعامل مع المرتزقة والجيش التركي وقوات أردوغان اللي مقرر خلاص أن يدخل سرت والجفرة".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه ببرنامج " الحكاية"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، أن الجيش المصري تدرب على الضربات في العمق وعلى المدى القريب والبعيد،لافتا إلى أن سلاح الإشارة المصري هو الوحيد القادر على التعامل مع الطائرات التركية المسيرة التي يعتبرها الأتراك فخرا لهم ويتباهون بها .

وواصل :"الجيش المصري في المناورة الأخيرة له، بيقول لأي حد لو هتقرب أنا هقطع إيدك دي متحاولش، وأنا أعتقد أن الجيش المصري مستعد وجاهز لأي احتمالية"،

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ضرب قاعدة الوطية

وعلق أديب عن قصف قاعدة الوطية وتدمير دفاعات جوية للأتراك قائلاً :" الأتراك لما اتضربوا في قاعدة الوطية اتضربت مطلعش قالت مين ضرب ولا هاجمت علشان هي ماشية بمبدأ هأخذ العزا من غير لما أخذ الثأر".