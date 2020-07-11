نظام الدراسة وشروط التقديم والمصروفات.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمدينة الضبعة، في محافظة مطروح، للعام الدراسي 2020/2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ابتداء من الخميس الموافق 9 يوليو 2020 ويستمر حتى الأحد الموافق 19 يوليو 2020.

وأعلنت الوزارة، شروط التقدم للمدرسة كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2020 عن 18 سنة.

- الحصول على مجموع لا يقل عن 262 درجة في الشهادة الإعدادية.

- لا تقل درجات الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

- اجتياز اختبار القبول بالمدرسة، الذي سيعقد يومي 26 و27 يوليو 2020.

يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويفتح باب التقدم إلكترونيًا بداية من يوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، حتى يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020.

على الطالب إنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات في الإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

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- لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لاغير) على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري.

- يسدد الطالب مبلغ 3 آلاف جنيه سنويًا مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويًا.

- يعقد هذا الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة، مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

- توفر المدرسة إقامة للطلاب حيث يوجد سكن داخلي في المدرسة، وأيضًا تتحمل الوزارة تكلفة المعيشة الخاصة بالطلاب.

- تضم المدرسة 3 أقسام "كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات".

- مدة الدراسة في المدرسة 5 سنوات دراسية.

- الطلاب يدرسون اللغة الروسية.

يدرس الطالب في الصف الأول مواد ثقافية عبارة عن مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والتربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، تربية وطنية، دراسات اجتماعية بجانب مواد فنية مثل تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا وتكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فني والأمان الصناعي والحاسب الآلي، وتكنولوجيا الطاقة النووية.​