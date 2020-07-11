اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"اللجان النوعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم أحمد عبدالغني، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية "اللجان النوعية المتقدمة".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.