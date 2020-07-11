واشنطن تفرض رسوما إضافية على واردات فرنسية بقيمة ١.٣ مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن هذه الخطوة رد على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكن تطبيق الرسوم الجديدة سيتأجل لنحو 180 يوما.

وأوضح المكتب أن الإجراء سيؤثر على سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد. وأضاف أن إرجاء التطبيق سيتيح مزيدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أمريكية مثل "غوغل" "وفيسبوك" و"آبل".

وكانت وكالة "بلومبرج" قالت الخميس إن البيت الأبيض ينظر في فرض رسوم جمركية على بضائع فرنسية، بقيمة تتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار، بما فيها الخمور والجبن والحقائب.

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