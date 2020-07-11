فائز السراج يؤكد على ضرورة استئناف الاستثمارات التركية في ليبيا لتشمل القطاع الخاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مؤخرا اجتماعا لبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية الى ليبيا، حضره وزير التخطيط ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية.



وبحث الاجتماع مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تستكمل بالنظر لما مر بالبلاد من ظروف استثنائية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة، إضافة للمشاريع الجديدة



وأكد السراج خلال الاجتماع على أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين تشمل القطاع الخاص في ليبيا. وفق مانشره المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي