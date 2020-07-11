فائز السراج يؤكد على ضرورة استئناف الاستثمارات التركية في ليبيا لتشمل القطاع الخاص

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مؤخرا اجتماعا لبحث عودة الشركات والاستثمارات التركية الى ليبيا، حضره وزير التخطيط ورؤساء أجهزة التنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات المواصلات، وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، وإدارة القضايا، وديوان المحاسبة، وسوق الأوراق المالية.
وبحث الاجتماع مشاريع البنى التحتية المتوقفة والمتعاقد على تنفيذها مع شركات تركية ولم تستكمل بالنظر لما مر بالبلاد من ظروف استثنائية وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء والطاقة، إضافة للمشاريع الجديدة
وأكد السراج خلال الاجتماع على أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين تشمل القطاع الخاص في ليبيا. وفق مانشره المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي
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