نائب كويتي يطالب بإزالة اسم مؤسس الإخوان من شارع في الكويت

الكويت- عبد المنعم السيسي:

طالبت عدد من الأوساط الكويتية بضرورة بازالة اسم مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، من على أحد الشوارع الرئيسية في منطقة الرميثية الكويتية واستبداله باسم أحد شهداء الكويت.

وتقدم النائب الكويتي، أحمد نبيل الفضل، باقتراح لإطلاق اسم الشهيد الكويتي أحمد قبازرد الذي استشهد في الغزو العراقي على الكويت بدلا من اسم مؤسس الإخوان.

وتقدم الفضل، المقرب من التيارات الليبرالية في الكويت، باقتراح

أشار فيه إلى أن الدول تتباهى وتتفاخر بشهدائها وتجعل لهم النصب التذكارية وتطلق أسمائهم على الميادين والطرقات والمنشآت العامة عرفانا بتضحياتهم الوطنية وإكراما لدمائهم الذكية.

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وقال إنه تخليدا لذكرى شهداء الكويت ومنهم الشهيد أحمد قبازرد فإنه يدعو لإطلاق اسم الشهيد الكويتي على الشارع الذي يحمل اسم حسن البنا الذي

لم يقدم شيئا يذكر للكويت.

وناشد النائب الأسبق محمد الجويهيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بتغيير اسم مؤسس الإخوان إلى الشهيد أحمد قبازرد.

يذكر أن النائب الأسبق الراحل نبيل الفضل والد النائب الحالي أحمد الفضل كان قد تقدم في عام 2013 بنفس الطلب أثناء عضويته في مجلس الأمة وقال حينها الراحل نبيل الفضل إن الأحداث أثبتت أن تنظيم الإخوان يشكل تهديداً لأمن الكويت وشقيقاتها الخليجيات، ودعا أهل منطقة الرميثية إلى ازالة اسم حسن البنا وتسميته على اسم أحد أبناء المنطقة.