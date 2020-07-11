رابط الاستعلام عن أسعار البنزين لشهر يوليو بالسعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان" أسعار البنزين"، عقب إعلان شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار البنزين لشهر يوليو من عام 2020.

ووفقًا لبيان شركة أرامكو، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، فأن الأسعار سوف تكون كالآتي:" بنزين 91 بـ"1.29" ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر

لتر البنزين 95 بـ "1.44" ريال، والديزل بـ"0.52" ريال، والكيروسين بـ"0.70" ريال".

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ويمكن للسعوديون، المتهمين بمتابعة تحديث أسعار البنزين بشكل مستمر، الدخول على موقع شركة أرامكو الرسمي، وفتح الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة، عبر الرابط التالي :" https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels".