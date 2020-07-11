باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون لتطوير اللقاح لمكافحة جائحة كورونا

اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون في التبادل التكنولوجي وتبادل الخبرات وتطوير اللقاح وذلك لمكافحة جائحة فيروس المستجد (كوفيد -19). كورونا المستجد (كوفيد -19). جاء ذلك - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة- في الاجتماع بين الخبراء الطبيين الباكستانيين والصينيين عبر الفيديو حول كوفيد 19. الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة- في الاجتماع بين الخبراء الطبيين الباكستانيين والصينيين عبر الفيديو حول كوفيد 19.

واتفق الجانبان على مواصلة الدعم والتعاون بهذا الصدد.

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