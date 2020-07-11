بوتين: يجب ألا نبدو كالحمقى على الساحة الدولية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تسعى إلى التحدث مع الشركاء الدوليين بنبرة احترام فقط، مشددا على ضرورة ألا يبدو المسؤولون الروس كالحمقى على الساحة الدولية.
جاء ذلك في معرض إجابة بوتينعلى سؤال طرح في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، حول سبب التزام روسيا بالاحترام تجاه الأطراف التي تسمح لنفسها باللجوء إلى حماقة سافرة بحق موسكو.
وقال الرئيس الروسي في هذا الصدد: "لا أعتقد أنه يجب علينا أن نبدو خلال عملنا في حماية مصالحنا، كحمقى ومجانين".
وقارن بوتين هؤلاء الذين وجهوا الشتائم لروسيا ولجأوا للحماقات ضدها بأشخاص "حصلوا على (موس حلاقة) يركضون ملوحين به، موجهين للجميع عبارات غير مهضومة".
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