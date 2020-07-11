ترامب: لا أفكر في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يفكر حاليا في إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.
وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا على خلفية جائحة فيروس كورونا ومسائل أخرى.
وقال ترامب ردا على سؤال صحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بشأن
وصرح الرئيس الأمريكي بأن ذهنه مشغول بالعديد من الأمور الأخرى.
وأفاد ترامب في السياق، بأن "الشراكة مع الصين متضررة بشدة.. كان بإمكانهم إيقاف الوباء..كان بإمكانهم إيقافه.. لم يوقفوه".
ووقعت الولايات المتحدة والصين، في شهر يناير 2020 "اتفاق المرحلة الأولى" لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، واعتبره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيؤدي إلى عالم أكثر استقرارا.
وهذا الاتفاق يمثل نتيجة عملية أولى للمفاوضات الأمريكية الصينية الجارية لإنهاء "الحرب التجارية" المشتعلة بين البلدين منذ 17 شهرا، والتي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الدخل والاستثمارات للشركات في العالم برمته.
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