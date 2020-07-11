أمريكا: ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا لأكثر من 300 ألف شخص في كاليفورنيا

أعلن مسؤولو الصحة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر 300 ألف شخص.
وأوضح المسؤولون فى الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية،اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 7 آلاف و798 حالة جديدة اليوم.
وقالت الشبكة إن 40% من عدد حالات الإصابة فى الولاية، الذى يبلغ 304
ويبلغ عدد حالات الوفاة الإجمالية الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل ولاية كاليفورنيا 6 آلاف و851 حالة على الأقل.
يُشار إلى أن العدد الإجمالى للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتخطى 3 ملايين شخص.
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