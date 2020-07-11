فرنسا: عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا يتجاوز حاجز الـ30 ألف

أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 25 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30004 حالات.
وأوضحت الوزراة، أن عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات قد انخفض، كما شهد عدد الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزةانخفاضا بـ16 حالة ليصل إلى 496، وهي أول مرة ينخفض فيها عدد من يعالجون في غرف العناية المركزة تحت الـ500 منذ منتصف مارس الماضي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة.
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