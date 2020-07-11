الاتحاد الأوروبي يناشد الولايات المتحدة للعودة إلى مفاوضات ضرائب الشركات الرقمية

ناشد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مفاوضات ضرائب الشركات الرقمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وحث الاتحاد الأوروبي واشنطن على العودة إلى المفاوضات بشأن الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنه قال إنه

مستعد لتقديم مقترح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت تلك المحادثات.

وقال متحدث باسم بعثة المفوضية الأوروبية إلى واشنطن إن الاتحاد الأوروبي يرى أن العدالة في فرض الضرائب على

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الاقتصاد الرقمي أولوية قصوى.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "لا زلنا ملتزمين بضمان أن جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الرقمية، تدفع نصيبها العادل من الضريبة عندما تكون مستحقة بحق".

وكانت واشنطن قالت إن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها فرنسا ودول أخرى تستهدف شركات تكنولوجيا أمريكية على نحو غير عادل.