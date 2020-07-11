براين هوك: طهران أضرت بشعب لبنان باستخدام حزب الله

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 01:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال الموفد الأميركي إن “النظام في إيران يواجه أزمة شرعية. النظام الإيراني قتل 1500من مواطنيه وسجن حوالي 8000 شخص. هذه حملة قمع على نطاق واسع”.

كما لفت إلى أن “الاقتصاد في إيران وفنزويلا من الأسوأ في العالم”، إلى ذلك أضاف أن “إيران وفنزويلا تمثلان شعبيهما بطريقة سيئة”.

ومنذ أبريل/نيسان، أرسلت إيران 5 ناقلات بحمولة إجمالية 1.5 مليون برميل تقريباً من البنزين إلى حكومة فنزويلا. وتتوعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي تسعى إلى وقف تجارة إيران في مجال الطاقة، بالانتقام، محذرة موانئ وشركات للشحن البحري وشركات للتأمين من تقديم تسهيلات للناقلات.

يشار إلى أن إيران تدعم حزب الله اللبناني المصنف إرهابياً، ما جعل كثيراً من الدول تحجم عن دعم بيروت.

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تمديد قرار حظر الأسلحة

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران، والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن تنقضي القيود الخاصة بالسلاح، والمفروضة على إيران منذ 13 عاماً، في أكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى. وأبدت روسيا والصين معارضتهما تمديد الحظر.

يشار إلى أنه منذ عام 2018 تفاقم توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، عندما انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها لخنق تجارة النفط الإيرانية والضغط على طهران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي والتخلي عن صواريخها الباليستية ووقف مشاركتها في حروب إقليمية.

“لن نسمح بحيازة السلاح النووي”

يذكر أنه في 29 يونيو الماضي، أكد براين هوك أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر.

وشدد على أن “حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فطهران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة”، محذراً من “تصاعد ​العنف​ إذا رفع حظر التسلح عن إيران”.

كما حذر من تصاعد خطير في العنف إذا تم رفع الحظر عن التسلح في إيران، مؤكداً أن “طهران تريد تطوير أسلحتها لمزيد من دعم المنظمات الإرهابية، فقد استخدمت الأموال لتدمير بلدان مثل اليمن وسوريا وغيرها”.