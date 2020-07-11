كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوهر محمد الناشط الذي يفجر الإحتجاجات هل ينجح في إزاحة أبي أحمد عن عرش أثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولد جوهر محمد يوم 12 مايو 1986 بقرية دوموغا في منطقة آرسي الإثيوبية وكان والده مسلما وانتمى لتفرع آرسي المنتمي لعرقية أورومو، بينما كانت والدته مسيحية أرثوذكسية انتمت لتفرع تولاما التابع أيضا لعرقية أورومو، باشر دراسته بالمدرسة الكاثوليكية بأسيلا وانتقل من بعدها للدراسة بثانوية أداما قبل أن يحصل على منحة واصل بفضلها تعليمه في سنغافورة.

ودرس في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وحصل على شهادة في العلوم السياسية عام 2009. ثم انتقل بعدها لدراسة حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا ونال درجة الماجستير بحلول سنة 2012.

فأسس جمعية شباب أورومو العالمية التي أخذت على عاتقها مهمة لم شمل قسم كبير من عرقية الأورومو بالعالم، ونظمت احتجاجات عديدة ضد السلطات الإثيوبية بالخارج، ساند العديد من المنظمات الإثيوبية كما أيد الاحتجاجات التي استعرت بإثيوبيا عام 2016 ودعا للتصعيد بما عرف بأوروميا،والتي اطاحت برئيس الوزراء هيرلا ميرلام، ووصفه نظام الوياني الحاكم في البلاد آنذاك بأنه قائد الإحتجاجات.