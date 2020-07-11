كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة وزير النفط الفنزويلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من تأكد إصابة ديوسدادو كابيلو زعيم الحزب الاشتراكي بالفيروس أيضا.

ويواجه طارق العيسمي الذي تولى المنصب هذا العام، وهو أيضا نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، اتهامات في الولايات المتحدة تتعلق بتهريب المخدرات. وينفي العيسمي الاتهامات.

وقال إنه "بدأ التزام العزل الذاتي".