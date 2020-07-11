معاناة مغاربة انجلترا.. شرط القيام بتحاليل “كورونا” للعودة إلى المغرب غير متاح للعموم وفق البروتوكول الصحي المتبع

تعترض المغاربة المقيمين في انجلترا، والراغبين في العودة إلى المغرب من خلال الاستفادة من الرحلات الاستثنائية، التي تربط المطارات العالمية بالمغرب، مشاكل نتيجة مجموعة من الإكراهات التي يصطدمون بها.

وكشف مغاربة مقيمون في انجلترا، من خلال تصريحات متفرقة لـ “اليوم 24″، أن الشرط الأساسي للاستفادة من الرحلات الاستثنائية غير متاح للجميع في ظل إجراءات البروتوكول الصحي المتبع، والذي يمنح فرصة إجراء تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد فقط للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض “كوفيد 19” وذلك بعد التأكد من وجودها.

وشدد المتحدثون أنفسهم على كون ظهور الأعراض، التي تعتبر شرطا أساسيا لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” في انجلترا، يجعل المقبل على العملية يؤدي ما قيمته 400 جنيه إسترليني (تقريبا 5200 درهما)، وهو ما قالوا إنه أمر مكلف بالنسبة للعائلات التي تتكون من عدد كبير من الأفراد.

ولفت المتحدثون إلى كون تكاليف إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، في حال ظهور أعراض، ستنضاف إليه المصاريف المتعلقة بحجز تذاكر الطائرة بالنسبة للعائلات، وهو ما قالوا إنه مكلف وصعب في الوقت نفسه بحكم إجراءات البروتوكول الصحي المتبع في إنجلترا.