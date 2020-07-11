فرنسا تدعو النظام السوري للكشف عن أسلحته الكيماوية أو مواجهة عقوبات جديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 11 يوليو 2020 م المناطق - الرياض رحبت فرنسا بطلب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من النظام السوري الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيماوية ومنشآت إنتاجه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم إنه على النظام السوري أن يتعاون مع المنظمة وإلا فإنه سيواجه عقوبات جماعية بدءاً من شهر نوفمبر القادم.

وأضافت أن النظام السوري خاضع حالياً لعدد من العقوبات الدولية، مشيرةً إلى أن مجموعة جديدة من العقوبات قد يتبناها الأعضاء ال40 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حال لم يف النظام السوري بالتزاماته.

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