شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 1214 وفاة و45 ألف إصابة في يوم والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة، أنها سجلت 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.

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