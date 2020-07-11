شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا للنظام السوري: الكشف عن «الكيماوي» أو عقوبات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

رحبت فرنسا بطلب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من النظام السوري الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيماوية ومنشآت إنتاجه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس، إنه على النظام السوري أن يتعاون مع المنظمة وإلا فإنه سيواجه عقوبات جماعية بدءاً من شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت أن النظام السوري خاضع حالياً لعدد من العقوبات الدولية، مشيرةً إلى أن مجموعة جديدة من العقوبات قد يتبناها الأعضاء الـ 40 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حال لم يف النظام السوري بالتزاماته.