شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يظهر في الجمبري.. وهذا قرار الصين والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت الصين أمس الجمعة، استيراد الجمبري من ثلاثة مصانع في الإكوادور بعد ثبوت إيجابية بعض العينات لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بي كشين ، مدير مكتب سلامة استيراد وتصدير الأغذية بالإدارة العامة للجمارك فى بكين. وبدأت الصين في فحص الواردات من المواد الغذائية المجمدة والمبردة على خلفية مخاوف من أن سمك السلمون الملوث، كان السبب في موجة ثانية من تفشي الفيروس المميت مرة أخرى في بكين الشهر الماضي.

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