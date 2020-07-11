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ريال مدريد ينجز مهمة آلافيس على اكمل وجه

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2020-07-10 | 23:48

ريال مدريد ينجز مهمة آلافيس على اكمل وجه

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حقق فريق فوزًا جديدًا في بطولة بعد تخطيه نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة والثلاثين.
وكان كريم بنزيما قد سجل هدف اللوس بلانكوس الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء حيث تعرض ميندي لعرقلة من نافارو لاعب الخصم.

وضاعف ماركو أسينسيو تفوق أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد تمريرة من الفرنسي بنزيما.


ولم يحتسب الحكم هدف أسينسيو في البداية بداعِ وجود حالة تسلل على بنزيما، ولكنه لجأ إلى تقنية الفيديو والتي أقرت بصحة الهدف.

وشهدت المباراة تعرض الحكم خيسوس مانزانو للإصابة في الشوط الأول، حيث عانى من التواء في الكاحل.

ولم يتمكن مانزانو من استكمال اللقاء، حيث تم استبداله بين الشوطين، ودُفع بالحكم الرابع بدلًا منه.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 80 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن ، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.


يُذكر أن برشلونة سيواجه بلد الوليد غدًا، في الجولة السادسة والثلاثين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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