شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من إعلان خلوها من «كورونا».. تونس تسجل 9 حالات إصابة بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
سجلت تونس 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1240 إصابة مؤكدة.
وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية اليوم أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 879 تحليلاً مخبرياً، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1067 حالةً.
وأفاد بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد المتوفين عند الرقم 50 حالة وفاة.
وكان وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، أعلن صباح اليوم خلو تونس تمامًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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