شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحدة و511 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 511 إصابة جديدة منها 251 حالة لعمالة وافدة، و 255 حالة لمخالطين، و 5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 693 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 27213 وكشفت عن وفاة حالة جديدة لمواطن يبلغ من العمر 58عاماً. ً

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