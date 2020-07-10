شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لن نشارك في برنامج «الأوروبي» لإنتاج لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

استبعدت المملكة المتحدة، أمس الجمعة، الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بقيمة ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) ، مما يغذي القلق بين الأطباء بأن منهج التصرف بعيدا عن الآخرين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخاطر بتأخير الإمدادات الطبية الحيوية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال السفير تيم بارو الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي في رسالة بعث بها إلى المفوضية الأوروبية، إن التوقيع من شأنه أن يمنع المملكة المتحدة من متابعة موازية للمفاوضات مع موردي اللقاحات المحتملين .

وأضاف بارو: "أكدت المفوضية أيضاً أنه من غير الممكن للمملكة المتحدة أن يكون لها دور في تشكيل قرارات الإدارة بشأن أي الشركات المصنعة التي سيتم التفاوض معها ، أو السعر، أو الكميات أو جداول التسليم المتفاوض بشأنها".