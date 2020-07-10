شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لن نشارك في برنامج «الأوروبي» لإنتاج لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال السفير تيم بارو الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي في رسالة بعث بها إلى المفوضية الأوروبية، إن التوقيع من شأنه أن يمنع المملكة المتحدة من متابعة موازية للمفاوضات مع موردي اللقاحات المحتملين .
وأضاف بارو: "أكدت المفوضية أيضاً أنه من غير الممكن للمملكة المتحدة أن يكون لها دور في تشكيل قرارات الإدارة بشأن أي الشركات المصنعة التي سيتم التفاوض معها ، أو السعر، أو الكميات أو جداول التسليم المتفاوض بشأنها".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: لن نشارك في برنامج «الأوروبي» لإنتاج لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.