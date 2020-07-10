شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح «صياغات بديلة» بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم الجمعة، عن طرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر في محادثات بشأن سد النهصة.

وتواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى عقد اجتماعين اليوم، على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان) لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى.

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وكشف البيان عن طرح مصر بعض الصياغات البديلة بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.

واقترح الجانب الاثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً.

وفي نهاية إجتماع اللجنة الفنية تم الإتفاق على قيام اثيوبيا بدراسة البدائل، التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيُعقد يوم الأحد المقبل.