شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في إصابات ووفيّات كورونا بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الجمعة، تسجيل 981 حالة إصابة جديدة بكورونا و 85 وفاة، وهو ما يزيد عن أعداد أمس التي بلغت 950 حالة إصابة و53 وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و 3702 حالة وفاة.

وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".