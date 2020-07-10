مواطنون يناشدون الكاظمي باعادة فتح مواقع التسجيل في المرور

ناشد مواطنون، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعادة مواقع التسجيل في المرور، وفق ضوابط صحية.

وقال احد المواطنين ويدعى محمد الموسوي لـ الخليج 365، انه "يجب إعادة فتح مواقع التسجيل في المرور، لان العديد من السيارات في الشوارع مصيرها مجهول ولا يمكن التجول فيها خلال الساعات المسموحة للمواطنين بالتنقل".

واضاف "اني اعمل سائق تكسي وسيارتي مازالت باسم الشخص الذي باعني اياها خلال فترة غلق مواقع التسجيل"، متسائلا "اين اذهب ولمن الجأ".

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فيما طالب المواطن ابراهيم العزاوي الذي يمتلك معرضا لبيع السيارات "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل واعادة فتح مواقع التسجيل، لان عملنا توقف ولا توجد عملية بيع وشراء السيارات لعدم وجود مواقع لتسجيلها"، منتقدا "هذه القرارات التي لا تهتم لمصالح المواطنين ولا تنظر الى قوتهم اليومي".

كما اكد احمد مولود ان "تجارة السيارات هي عصب اقتصادي مهم في البلاد، وان ايقاف هذه العملية يؤدي الى خسائر كبيرة للمواطنين الذين يعتاشون عليها"، مستائلا "لماذا لم يتم اعادة فتح مكاتب التسجيل وفق ضوابط صحية معينة والية معينة مثل ما يحدث في الدوائر الاخرى".