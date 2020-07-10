وزير النفط الفنزويلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/7/11 01:05 ص بتوقيت أبوظبي
قال طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي على تويتر، الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من تأكد إصابة ديوسدادو كابيلو زعيم الحزب الاشتراكي بالفيروس أيضا.
ويواجه العيسمي ،الذي تولى المنصب هذا العام، وهو أيضا نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، اتهامات في الولايات المتحدة تتعلق بتهريب المخدرات، وينفي العيسمي الاتهامات.
وأضاف إنه بدأ التزام العزل الذاتي.
"العيسمي" الذي يعرف عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي"، يعد أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.
"العيسمي" خاضع منذ 2017 لعقوبات أمريكية، مع تجميد أصوله في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالمخدرات"، وفي مارس وجّه القضاء الأمريكي إليه وإلى الرئيس مادورو تهماً تتعلق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدرات.
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