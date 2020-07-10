المحجوب: المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا رهينة الاحتلال

علق العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تصدير النفط بالقول إن "المؤسسة رهينة الاحتلال الخارجي".

وتساءل المحجوب، في بيان الجمعة، "ماذا نتوقع من المؤسسة الوطنية للنفط التي قراراتها مثلها مثل سكان طرابلس رهينة الاحتلال ومفروض عليهم هذا الواقع رغماً عن إرادتهم".

وتابع المحجوب: "نقول لكل من يأمل خيرا من تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية أنها لا يمكنها تقديم أي شيء لكم ولا تصدقوا وعودهم الكاذبة".





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وأردف أن "ثروات ليبيا هي للشعب الليبي حصريا، ليست لمجموعة من مجرمي طرابلس ولا لأعوان دولة احتلال، التي تحاول أن تجبر الشعب الليبي على طاعتهم بقوة السلاح".

وشدد على أن الجيش الليبي والليبيين سيصدون الغزو والعدوان التركي حتى النصر، قائلا:"تركيا دولة غازية وجل ما تريده هو الاستيلاء على ثروة ليبيا وتحقيق مصالحها ولايهمها مصير الليبيين".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان الجمعة استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو ستة أشهر من التوقف، بعد قرار من القبائل التي رأت أن عوائده تذهب لدعم المليشيات بالسلاح والمرتزقة.

وتجري الآن مناقشات لإعادة إنتاج وتصدير وفتح حساب منفصل بإحدى الدول بعيدا عن المصرف المركزي حتى لا تضخ الأموال في الخزائن التركية وبالتالي تترجم إلى سلاح ومرتزقة.

وتحتل ليبيا المرتبة الخامسة عربياً من احتياطي النفط الذي يصل إلى 48.36 مليار برميل، والمرتبة الثامنة عربيًا من احتياطي الغاز بما يقارب 1.5 تريليون متر مكعب، حسب تقرير لأوبك صدر عام 2019.